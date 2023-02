Mini-expo rond ‘Groenten uit Balen’ in De Kruierie

Herselt Papa (37) riskeert celstraf voor verkrach­ting van vierjarig zoontje: “Nachtmer­ries waarbij hij ‘Nee, papa, nee’ riep”

Een 37-jarige man uit Herselt moest zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor de verkrachting van zijn vierjarig zoontje. Volgens de beklaagde vertelt de peuter pure verzinsels die kaderen in een vechtscheiding. Het openbaar ministerie is evenwel een andere mening toegedaan.

