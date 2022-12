Mede-eigenaar Pakawi Park verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Acht meldingen, onder meer van twee minderjarige jobstudenten"

Mol Sinter­klaas komt naar zwembad Vita Den Uyt

De Sint is nu officieel in het land! En de goedheiligman komt dit weekend naar Mol. Hij brengt op zaterdag 3 december namelijk een bezoekje aan zwembad Vita Den Uyt. Kinderen mogen langskomen bij de Sint tussen 9.30 en 12.30 uur. De hele dag geniet je voor maar 6 euro van een heerlijke pannenkoek en een drankje. Zin in een heel zakje vol met lekkers? Download dan zeker de kleurplaat op de website van het zwembad of haal er eentje af aan de balie, kleur ze in en breng ze zaterdag mee.

29 november