Man riskeert 1 jaar cel voor vechtpartij van zes jaar geleden

BalenDe rechtbank in Turnhout boog zich maandag over een zware vechtpartij die zich bijna zes jaar geleden voordeed in het café van een manege in Balen. “De beklaagde is als een bezetene blijven slagen terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond lag.”

De vechtpartij waarvoor Steven D. uit Balen zich maandag voor de rechtbank in Turnhout moest verantwoorden, dateert van 6 mei 2017. Eerst verkocht hij de uitbater van de manege enkele vuistslagen in het gezicht. Toen hij enkele uren later terugkeerde, ging hij pas echt door het lint. “Bij aankomst van de politie zat hij bovenop een slachtoffer dat bewusteloos op de grond lag. Toch is hij als een bezetene op het slachtoffer blijven slaan”, zegt openbaar aanklager Sofie Bruyninckx.

Het slachtoffer hield onder andere een gebarsten oogkas en een gebroken neus over aan het geweld. Hij was twee weken arbeidsongeschikt. De politie had de grootste moeite om Steven D. onder bedwang te krijgen. “Hij was stevig dronken. Hij stond op dat moment nochtans onder voorwaarden en één van de voorwaarden was dat hij geen alcohol mocht drinken”, aldus nog de aanklager. Ze vraagt een gevangenisstraf van 1 jaar.

Volgens de advocate van D. kwam het geweld er omdat hij een sinds kort een relatie had met de dochter van de manege-uitbater, maar dat die niet akkoord ging met de relatie. “Er zijn wederzijdse slagen uitgedeeld. Ook mijn cliënt raakte gewond”, zegt Lieve Van der Stighelen. “Hij is lange tijd gekend geweest bij politie en parket. Maar de jongste vijf jaar zijn er geen meldingen meer geweest. Hij heeft zich herpakt. Het is jammer dat dit dossier na al die jaren plots voor de rechtbank komt.”

Het vonnis volgt in februari.

