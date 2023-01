Man krijgt 40 maanden cel voor verkrachting van vrouw onder invloed

De feiten dateren van 16 mei 2020. B.V. (23) uit Balen organiseerde die avond een spelletjesavond in zijn woning. Het slachtoffer verklaarde nadien dat ze werd verkracht door de man terwijl ze zwaar onder invloed was. “Ze had veel alcohol gedronken en wist niet waar ze haar onderbroek had gelaten”, vertelde het openbaar ministerie een maand geleden tijdens de behandeling van de zaak. “De politie ontdekte een bloedvlek en haar onderbroek op het dekbed van de beklaagde. Het meisje had verwondingen aan de schaamstreek en ze had gebloed uit haar vagina. Hij heeft misbruik gemaakt van een weerloos slachtoffer.”