Man en vrouw dood bij familiedrama in Olmen, tienermeisje raakt zwaargewond

balen/mol Provincie Antwerpen plaatst komende twee maanden drie fietsbrug­gen

15 februari De provincie Antwerpen plaatst de komende twee maanden drie fietsbruggen, die deel uitmaken van de fietsostrade F105 Herentals-Balen, in Balen en Mol. Eerst is de brug over de Molderloopstraat in Balen aan de beurt, daarna volgen de fietsbruggen over de Scheppelijke Neet in Mol en over de Molse Nete op de grens tussen Mol en Balen.