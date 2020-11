Man (26) uit Balen invalide nadat hij andere fuifganger te hulp kwam: “Twintig keer met ijzeren staaf op heup geslagen”

Baarle-Hertog Tabakswin­kels in provincie Antwerpen mogen weer openen na beslissing van gouverneur: “Nu tabak verbieden zou nefast zijn voor psychisch welzijn van de roker”

5 november Pieter Loots mag zijn tabakswinkel in de Kapelstraat in Baarle-Hertog dan toch opnieuw openen. De gemeente Baarle-Hertog en de provincie Antwerpen gingen daarover donderdag in overleg en kwamen tot het besluit dat de tabaksverkoop nu bemoeilijken niet goed zou zijn voor het psychisch welzijn van veel rokers. “De overheid mag deze grootste sanitaire crisis van de eeuw niet aangrijpen om mensen te dwingen tot een gezondere levensstijl”, zegt gouverneur Cathy Berx. Pieter Loots reageert blij, maar enigszins ook terughoudend. “Ik hoop dat het niet uitdraait op een welles-nietesspelletje.”