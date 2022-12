Man (23) verkracht stomdronken vriendin: "Ze vroeg me haar te ontmaagden”

Het slachtoffer zat met kledij aan in een bad met water. Onder haar kledij droeg ze geen ondergoed meer. In haar vagina werd DNA van B.V. aangetroffen. Op zijn dekbed zat bloed van het slachtoffer. “Ze heeft me uitdrukkelijk gevraagd om haar te ontmaagden”, verklaarde B.V. aan de politie. Volgens het openbaar ministerie is er echter sprake van verkrachting. “Hij heeft misbruik gemaakt van een weerloos slachtoffer dat zeer dronken was. Ze was zo dronken dat ze onmogelijk kon instemmen met seksuele handelingen”, meent aanklager Hanne Hendrickx. Ze vraagt een gevangenisstraf van veertig maanden voor de Balenaar.

De advocaat van B.V. gaat resoluut voor de vrijspraak. “Zij vroeg aan hem om haar te ontmaagden. Ze hebben er eerst een gesprek over gehad. Op dat moment was ze nog bij zinnen. Pas later was ze plots erg dronken”, reageert de advocaat van B.V. “Twijfel moet altijd in het voordeel van de beklaagde spelen. En hier is wel degelijk twijfel of de vrouw nog in staat was om haar toestemming te geven of niet.”