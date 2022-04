Lichte verkeershinder in Veldstraat, Veststraat en Olmensebaan

balen Leerlingen van De Bijenkorf zwaaien gepensio­neer­de blindenge­lei­de­hond Kiara uit op de rode loper

Voor blindengeleidehond Kiara was vrijdag 1 april een bijzondere dag. Zij kwam een laatste keer naar de gemeentelijke basisschool De Bijenkorf in Balen, nadat ze er acht jaar lang juf Charlotte, die slechtziend is, had begeleid. Na al die jaren was Kiara een trouwe vriend geworden voor de leerlingen, die haar een laatste keer uitwuifden op de rode loper.

