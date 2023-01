Lichte verkeershinder in Vaartstraat

olmen Pakawi Park zoekt verster­king voor dierenart­sen­team

Dierentuin Pakawi Park in Olmen (Balen) is op zoek naar een extra dierenarts, die voor zowel preventieve als curatieve zorg zal instaan. Er wordt gemikt op een beschikbaarheid van twee halve dagen per week, maar flexibiliteit is geen overbodige luxe.

16 januari