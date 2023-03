Leerlingen verdienen dubbele 'bucks’ met Bike2School tijdens lanceringsweek van lentecampagne

Gidsen nemen wandelaars mee op pad in De Vennen: “Aanrader voor avontuur­lij­ke wandelaars die geen schrik hebben van natte voeten”

De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg en het Natuurpark Grote Netewoud organiseren op zondag 26 maart een gegidste wandeling in het Balense natuurgebied De Vennen, een natte natuurparel in de vallei van de Grote Nete. Dat gebeurt in het kader van de Vlaamse Waterdagen, waarbij in heel Vlaanderen activiteiten worden georganiseerd om het belang van water te onderstrepen.