Kolfstraat tweetal dagen volledig afgesloten

Zuiderkempen Leoclub Mol-Geel Zuiderkem­pen viert tienjarig bestaan: "Al meer dan 140.000 aan goede doelen geschonken”

Leoclub Mol-Geel Zuiderkempen heeft iets te vieren. De lokale jongerenafdeling van de Lions blaast namelijk tien kaarsjes uit. In al die jaren zamelden de jongeren al meer dan 140.000 euro in voor sociale goede doelen. “En daar mogen we toch wel trots op zijn”, glundert oud-voorzitter Christophe Boeckx.

1 april