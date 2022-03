Kleuters fietsen nieuwe parking aan basisschool De Bosmier in

Wegens het steeds toenemende leerlingenaantal kampte de gemeentelijke basisschool al enkele jaren met een tekort aan parkeergelegenheid. “‘s Morgens en ‘s avonds was het steeds weer een hele klus om een plaatsje te vinden voor de auto’s”, aldus schepen van Mobiliteit Werner Hens (Vooruit Balen 2025). “De meeste ouders zetten hun wagen daarom in de berm langs de drukke Wezelbaan of in de Streekweg.”

Bosweg wordt semi-verhard

De parking en kiss & ride-zone werden begin deze week officieel geopend. Nadat het lint werd doorgeknipt, mochten de kleuters van De Bosmier de parking uittesten met hun go-carts en fietsjes. Sindsdien geldt er ook eenrichtingsverkeer in de Streekweg. Vanaf de parking moeten de automobilisten de Streekweg verlaten via de bosweg, het onverhard gedeelte van de Streekweg, aan de turnzaal.

Het gemeentebestuur heeft niet alleen de grond van de parking kunnen aankopen, maar ook een aantal percelen in natuurgebied, waarop onder meer de bosweg in kwestie gelegen is. “Er werd een vergunning bekomen om deze bosweg in semi-verharding te verbeteren, zodat hij beter bruikbaar wordt voor de (groot)ouders. Aannemer Stratica zal deze werken in de derde en laatste fase uitvoeren tijdens de zomervakantie”, besluit schepen Hens.