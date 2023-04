Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Balen

‘Busje hoppen, lekker shoppen’: ‘gewrapte' Lijnbus moet toeristen overtuigen om naar het Molse winkelcen­trum te komen

De expressbus tussen Rauw en het Centrum steekt voortaan in een nieuw, opvallend jasje. Buslijn 1, ook wel de Centrum Express genoemd, werd namelijk volledig bestickerd met Molse iconen en de slagzin ‘Busje hoppen, lekker shoppen’. “Zo willen we de duizenden toeristen die jaarlijks in Sunparks, het Zilvermeer en Europarcs verblijven, overtuigen om met de bus naar ons winkelcentrum te komen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V).