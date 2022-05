Jumbo-klanten kunnen uitgebreid praatje slaan aan eerste kletskassa in België: “Veel mensen hebben nood aan zo’n babbeltje”

balenMet de opening van Jumbo in Balen is de eerste kletskassa in België sinds woensdag een feit. Klanten kunnen er rustig keuvelen met de kassierster, zonder dat ze de druk voelen om zich te haasten. Op de eerste dag was de kletskassa in kwestie al meteen erg in trek. “De meeste mensen stonden echt open voor dat babbeltje. Zo was een klant voortdurend moppen aan het tappen”, vertelt Cindy Dominicus, een van de ‘kletskassiersters’ in Balen.