Infosessie over interimkantoren in Den Travoo

Werkzoekenden kunnen op donderdag 17 maart 2022 van 9.30 tot 12.30 uur terecht in Den Travoo in Balen voor een infosessie over interimkantoren. Tijdens het infomoment geeft een medewerker van Travi meer informatie over hoe je solliciteert bij een interimkantoor en wat er anders is aan een interimcontract dan aan een vast contract bij een werkgever. Voor inschrijvingen en vragen kan je terecht bij Ann Michiels op het nummer 014 68 71 93 of ann.michiels@ocmwbalen.be en bij Ellen Dierckx via 014 68 71 93 of ellen.dierckx@ocmwbalen.be.