IN BEELD. 6.000 kinderen beleven de dag van hun leven op Bengelpop: “Kaarsje gebrand om niet hetzelfde weer te hebben als Pennenzakkenrock”

Voor 6.000 kinderen stond op recreatiedomein Keiheuvel in Balen dinsdag weer het feestje van het jaar op het programma. Tijdens Bengelpop, dat dit jaar voor het eerst met een thema werkte, stond de Keiheuvel tjokvol spannende (kermis)attracties en knotsgekke animatie waarmee de kinderen zich naar hartenlust konden uitleven om zo gepast het begin van de zomervakantie te vieren. Intussen is het ook al uitkijken naar de 20ste jubileumeditie van volgend jaar.

Wanneer je recreatiedomein Keiheuvel nog moet betreden, hoor je vanuit de verte al het gejoel van 6.000 ravottende kinderen weergalmen. Het doet wat denken aan de kreten van kinderpret die je ook in een pretpark hoort en dat hoeft niet te verbazen, want eigenlijk is Bengelpop een mini-pretpark. En voor de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar valt er misschien nog wel meer te beleven dan in een echt pretpark.

Het recreatiedomein is opgedeeld in negen zones, van een springzone met tientallen springkastelen en een kermiszone tot een workshopzone waar de kinderen kunnen leren buikdansen, slijm maken en knutselen met klei en de theaterzone waar de kinderen de circusartiest in zichzelf kunnen bovenhalen. Zowel voor waaghalzen als voor kinderen voor wie het wat rustiger mag valt er dus wat te beleven op Bengelpop.

Volledig scherm Tanja Geypen, organisator van Bengelpop. © Wouter Demuynck

Stropyramide

“De meeste animatie is ten opzichte van de voorbij edities behouden gebleven”, zegt organisator Tanja Geypen. “We variëren wel in de kermisattracties, zo was er vorig jaar de kamelenrace en hebben we nu botsauto’s. Dit jaar werken we wel voor het eerst met een thema, namelijk de boerderij. Er is een hele boerderijzone waar kinderen bijvoorbeeld in de ‘streusselkar’ naar boerderijvertellingen kunnen luisteren en wat kunnen relaxen. In de zone komen ze ook van alles te weten over het boerderijleven. Er zijn ook Hoogstraatse aardbeien verkrijgbaar. Ik heb al gezien dat ze vlot over de toonbank gaan.”

Het boerderijthema vormt ook op de rest van het domein de rode draad doorheen de randanimatie. “We hebben onder meer een pyramide met strobalen gebouwd, zodat de kinderen het stro echt kunnen voelen. Er zijn hier heel wat kinderen aanwezig die afkomstig zijn uit een stad en nog nooit stro gevoeld hebben. Ik ben zelf opgegroeid op de ‘boerenbuiten’ en houd daar enkel maar fijne herinneringen aan over.”

Volledig scherm Achtbaan ‘Dragon’ is een vaste waarde op Bengelpop. © Wouter Demuynck

Aanschuiven

Ook deze negentiende editie van Bengelpop was weer in een mum van tijd uitverkocht. Op amper twee uur tijd waren de tickets de deur uit - goed voor 6.000 bengels en zo’n 700 leerkrachten uit 92 verschillende scholen in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Alles wordt in goede banen geleid door 150 vrijwilligers. Die limiet op de bezetting is een bewuste keuze van Bengelpop om het overzichtelijk te houden en overdreven drukte tegen te gaan.

Al is het bij sommige attracties toch nog aanschuiven geblazen, zoals bij achtbaan Dragon en de vele springkastelen. Vooral een toren waarbij je naar boven moet klauteren en nadien via een springkasteelglijbaan weer op de begane grond terecht komt blijkt in trek. Een vaste - en immens populaire - traditie is de rijdende discobar van de hoogbejaarde Eugène. Wanneer hij met zijn muzikale rolstoel passeert, volgt telkens een resem enthousiaste kinderen in zijn zog.

Volledig scherm Aan de klimtoren is het aanschuiven geblazen. © Wouter Demuynck

Octopusspringkasteel

“Ik ben al een suikerspin en snoep gaan kopen en op heel wat springkastelen geweest”, vertelt Eva (7) van basisschool De Biekorf uit Houthalen-Helchteren. “Misschien ga ik straks nog in het octopus-springkasteel en de klimtoren. Ik heb me hier al goed geamuseerd.” Klasgenoot Ties (7) heeft al bijna alles in de speeltuin uitgetest. “Ik ben ook al op veel springkastelen en kermisattracties geweest. Maar de springkastelen vind ik toch het leukste. Ik ga er zo dadelijk nog een paar uittesten.” Ook Elise zit nog boordevol plannen. “Ik ga nog tattoos laten zetten, me laten schminken en dansen bij de cheerleaders. Ik zou ook nog graag een ijsje en suikerspin nemen. Er is hier zoveel te doen!”

Metehan (8) en Wissam (7) van basisschool De Puzzel uit Mechelen vergapen zich eveneens aan de vele attracties. “We zijn al op de botsauto’s geweest en hebben frietjes en snoep gekocht”, vertellen ze. “Het is al heel leuk geweest. Ik zie hier ook springkastelen en een achtbaan, maar je kan hier ook gewoon naar de paardjes gaan kijken.”

Volledig scherm Metehan (7) en Wissam (8) van basisschool De Puzzel uit Mechelen hebben zich al goed geamuseerd. © Wouter Demuynck

Jubileumeditie

De weersomstandigheden zijn dinsdag nagenoeg perfect. Met een temperatuur van 23 graden is het niet te koud of te warm. Het is ooit al anders geweest, want in het verleden moest de organisatie wel eens hittemaatregelen nemen zoals extra verneveling en gratis zonnecrème. Vorige week moest Pennenzakkenrock in Mol dan weer vroegtijdig stopgezet worden door een kleine zondvloed. “Ik heb vorige week in een kapelletje nog een kaarsje gebrand en dat heeft blijkbaar geholpen”, lacht Tanja Geypen. “Ooit hebben we zelfs temperaturen tot 37 graden gehaald. Nu is het echt ideaal. Voor onze ‘grote broer’ Pennenzakkenrock vonden we het vorige week zo jammer. Het was zo lang mooi weer en net die ene dag regende het dan pijpenstelen.”

Intussen is het al uitkijken naar de 20ste editie. Dat wordt er eentje met de nodige toeters en bellen. “Na de zomervakantie gaan we alweer van start met de voorbereiding. Voor deze jubileumeditie hebben we al heel wat zotte ideeën. We gaan natuurlijk nog niets verklappen, maar het mag duidelijk zijn dat we onze 20ste verjaardag niet zomaar zullen laten passeren.”

Bekijk hier de leukste sfeerbeelden:

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Volledig scherm © Wouter Demuynck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.