Hulp van bevolking gevraagd bij legeroefening

Vier lokale besturen lanceren ‘Gele Doos’: “Een noodsitua­tie kan zich elk moment voordoen en dan telt iedere minuut”

Gisteren werd ook in Limburg de Dag van de Zorg gevierd. Dat deden gemeenten Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg samen met stad Beringen door de lancering van de Gele Doos. De vier lokale besturen sloegen voor dit project de handen in elkaar met eerstelijnszone West-Limburg: “Dit is de snelste weg naar levensreddende informatie!” De vier schepenen van Zorg en Welzijn leggen uit waarom dit project zo belangrijk is.