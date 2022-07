“Het slachtoffer werd wakker op het moment dat de beklaagde in zijn onderbroek op hem zat”: Veertiger krijgt voorwaardelijke straf voor aanranding van dronken man

De aanranding gebeurde op 1 januari 2021. De 45-jarige P.V. uit Balen had enkele twintigers uitgenodigd bij hem thuis om samen oudjaar te vieren. De alcohol vloeide rijkelijk. Een twintiger uit Geel werd uiteindelijk dronken op een matras in de bestelwagen van P.V. gelegd. De gastheer kroop even later bij hem in de bestelwagen, kleedde het slachtoffer uit en begon seksuele handelingen bij hem te stellen. Het slachtoffer werd wakker op een moment dat de beklaagde in zijn onderbroek bovenop hem zat. Hij is in paniek weggevlucht en veroorzaakte even verderop een verkeersongeval.