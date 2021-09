Half jaar na tijger Paka verliest Pakawi Park nu ook diens zus Awi: “Door een gerichte beet van mannetje Waka was Awi op slag dood”

Anticonceptie-implantaat

Gerichte beet

Tijdens de narcose voor het implantaat kon bij vrouwtje Iwa meteen ook een klein bultje op haar kop opgevolgd worden in één verdoving. Awi had in het verleden reeds een implantaat gekregen en zat nog samen met mannetje Waka. “Niets had ons doen vermoeden dat vrouwtje Awi ook plots negatief ging reageren naar mannetje Waka. De reactie van Waka was kort maar hevig en had helaas de dood van Awi tot gevolg. Alle hulp kwam te laat, de dieren werden direct gescheiden maar door een gerichte beet was het dier op slag dood. Het leven in een dierenpark heeft veel weg van het leven in het wild, soms gaat het goed, soms niet. Hoe hard we ook ons best doen om dieren een permanente huisvesting te bieden, af en toe maken we helaas zulke situaties mee.”