Gratis Muziekterrassen toeren deze zomer opnieuw door Balen

Mol Pennenzak­ken­rock negeert ‘needle spiking’ zeker niet, maar wil ook geen ongerust­heid creëren: “We zijn op alles voorbereid zoals altijd”

Needle spiking. Is het een nieuwe realiteit waarmee we rekening moeten houden op evenementen, festivals of in onze voetbalstadions. In het stadion van KV Mechelen gebeurde het effectief. Op het tienerfestival ‘We R Young’ denken ze vooral aan massahysterie, maar heeft het parket toch vijf bloedstalen laten nemen. Bij het kinderfestival Pennenzakkenrock in Mol zijn ze voorbereid al willen ze vooral geen hysterie veroorzaken.

26 mei