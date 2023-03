Gidsen nemen wandelaars mee op pad in De Vennen: “Aanrader voor avontuurlijke wandelaars die geen schrik hebben van natte voeten”

Twee gidsen - een expert in natuur en een expert in water - nemen de wandelaars mee op pad voor een wandeling van vier kilometer die ongeveer twee uur duurt.

Laarzen aanbevolen

“Tijdens de wandeling leer je alles over de waarde van natte natuur, het belang van veengebieden en hoe we de vallei wapenen tegen periodes van aanhoudende droogte of hevige neerslag door de klimaatverandering”, klinkt het. “De activiteit is een aanrader voor avontuurlijke wandelaars die geen schrik hebben van natte voeten. Laarzen zijn dus sterk aanbevolen.”

Achteraf kunnen de wandelaars in onthaalcentrum De Beekprik nog nagenieten van een drankje. Er zijn twee wandelingen: de ene start om 13.30 uur, de andere om 14.30 uur. Plaats van afspraak is telkens onthaalcentrum De Beekprik aan Peer Luytendijk 9. Deelname is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk en kan via www.waterdagen.be/activiteiten.