Gemeente Balen opent drie Warmteplekken waar inwoners zich kunnen opwarmen

Mol Beer 4 Nature plant 250 bomen in de Galbergen: "Nog maar 9.750 te gaan!”

De brouwers van Beer 4 Nature hebben donderdagochtend 250 boompjes aangeplant in hun bos in de Galbergen. De aanplanting is onderdeel van hun eindejaarscampagne ‘Yes We Plant’, waarbij elk doosje bier dat verkocht wordt, gelijkstaat aan één nieuwe boom. Het doel is uiteindelijk maar liefst 10.000 bomen te planten. “Ondertussen hebben we al meer dan 2.000 doosjes verkocht. We moesten dus dringend starten met planten”, lacht Kevin Vleminckx van Beer 4 Naure.

8 december