Friturist Wang één week na gewapende overval alweer aan de slag in zijn frituur, waar de steunbetuigingen toestromen: “We hopen dat we nog lang mogen blijven genieten van zijn frieten”

Gewapende overval op frituur in centrum Olmen: uitbater met schotwonde naar ziekenhuis

In het centrum van Olmen bij Balen is donderdagavond rond 22 uur een gewapende overval gepleegd op ‘De Frituur’. Uitbater Wang kreeg daarbij een kogel in zijn been. De daders namen nadien geld mee uit de kassa en verdwenen op een bromfiets.