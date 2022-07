Fietsers komen ten val aan het kanaal

Peulis Patrick heeft met Lefty Guitars unieke zaak in de Benelux: “Linkshan­di­ge gitaristen komen vanuit Frankrijk en Nederland naar mijn shop”

Lefty Guitars langs de Mechelbaan in Peulis (Putte) is niet alleen uniek in de streek maar ook in de Benelux. In 2005 richtte Patrick Van Rompaey zijn gitaarwinkel voor linkshandigen op. Ondertussen draait de eenmanszaak dus al bijna twintig jaar mee.

10 juli