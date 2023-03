Fietser gewond na manoeuvre om steen te ontwijken

Militair met posttrauma­tisch stresssyn­droom misdraagt zich in verkeer: “Hij gaf 79-jarige bestuurder vuistslag in gezicht”

Een militair die net terug was van een buitenlandse missie heeft zich agressief in het verkeer gedragen. Op de rotonde van de Antwerpseweg in Geel gaf hij een 79-jarige man een vuistslag in het gezicht. “Het gevolg van een posttraumatisch stresssyndroom”, zegt zijn advocaat. De militair wil nu absoluut een veroordeling vermijden.