Extra vrijwilligers gezocht voor Balense zwerfkattenproject: “Graag jongere krachten voor het fysieke werk”

balenHet Balense zwerfkattenteam zet zich, in samenwerking met het gemeentebestuur, al jarenlang in om de zwerfkattenproblematiek op een diervriendelijke manier aan te pakken. Aangezien hun werk niet van de poes is, doet het team een oproep om er meer vrijwilligers bij te betrekken. “Het doet deugd dat je die arme diertjes kan helpen, maar eigenlijk is er teveel werk voor ons drieën”, zegt Romy Diels, al jaren hét gezicht achter het zwerfkattenproject.

Romy Diels is sinds 2009 actief als vrijwilliger bij het zwerfkattenproject. “Als mensen via de milieudienst melding maken van zwerfkatten, proberen wij ze te vangen”, vertelt Romy. “We brengen ze vervolgens naar de dierenarts om hen onvruchtbaar te laten maken en te behandelen tegen vlooien, luizen, wormen en oormijt. Ze krijgen ook een kleine oorknip, zodat je achteraf kan zien dat ze onvruchtbaar zijn. Daarna zetten we ze terug uit op de plek waar ze gevangen werden, om te vermijden dat andere katten het territorium innemen.”

Voederplaatsen

Maar zwerfkatten vangen is niet de enige taak van Romy en co. “In bossen en weiden hebben we ook bepaalde vaste voederplaatsen voor hen die we onderhouden. En we krijgen ook weleens meldingen van tamme katten die bij mensen zijn aangekomen. Die brengen we naar instanties zoals Het Dierenthuisje in Geel of Zwerfkat in Nood”, vervolgt Romy.

“Het doet deugd dat je die arme diertjes kan helpen. Als de poezen mijn auto zien, komen ze al van ver aangelopen. En ook de mensen die overlast ondervinden van de zwerfkatten zijn dankbaar als we bij hen langskomen.”

Fysiek werk

Romy vormt samen met haar vriendinnen Ilse en Suzy het Balense zwerfkattenteam. “Maar eigenlijk is er teveel werk voor ons drieën. En op mijn leeftijd begint het gesleur met kooien ook zwaar te wegen. Ik wil onze vrijwilligers in de toekomst graag nog met raad en daad bijstaan, maar het fysieke werk laat ik graag aan jongere krachten over. Daarom zijn we op zoek naar extra helpende handen.”

De enige vereiste is dat je een dierenvriend bent en over een eigen auto beschikt. “Je moet natuurlijk ook een beetje vrije tijd hebben, die je wil inzetten voor de diertjes. Maar je bepaalt zelf hoe ver je daarin wil gaan.” Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of meer informatie wenst kan contact opnemen met de milieudienst via 014/74.40.90 of milieudienst@balen.be.

