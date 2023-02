Expo 'Olmen op het einde van de 20ste eeuw' tijdens Olmen Jaarmarkt

Brand houdt leerlingen niet tegen om geld in te zamelen voor slachtof­fers aardbeving: “Wij zijn heel trots op onze leerlingen”

Leerlingen van de secundaire school Sint-Michiel in Leopoldsburg hadden de hele nacht gewerkt om een inzamelactie te organiseren voor de slachtoffers van de aardbeving. Bij hun aankomst op school bleek plots dat hun verkooppunt, een caravan, in rook was opgegaan. De politie is nu op zoek naar getuigen van de brand: “Het is onduidelijk hoe die caravan in brand is gevlogen, dus de kans bestaat dat het opzettelijk was.”