Eerstelijnszone Baldemore vaccineert in vertrouwde omgeving via huisartsen

meerhout Graven op Sint-Trudokerk­hof worden voorzien van sticker met informatie over concessie

Op het Sint-Trudokerkhof in Meerhout zullen in de loop van deze maand alle graven, die mogelijk verwijderd worden of waar nog een lopende concessie is, aangeduid worden met een sticker. De actie kadert in de heraanleg van het kerkhof die de ontruiming van zo’n 300 graftekens met zich meebrengt.

5 september