Eerstelijnszone Baldemore brengt mantelzorgers samen op netwerkevent

“Mantelzorger worden betekent voor de meeste mensen een pijnlijke confrontatie en een totale ommekeer in hun leven. Worstelen met een gebrek aan informatie, een groot stuk vrijheid inleveren, zich alleen voelen staan, twijfelen over de eigen toekomst. Mantelzorgers verdienen veel beter en vooral ook meer aandacht”, klinkt het bij ELZ Baldemore. De eerstelijnszone heeft de voorbije maanden daarom mantelzorgers samen gebracht om hen een stem te geven, zowel over de problemen waarop ze botsen als over hun wensen over wat anders moet kunnen.