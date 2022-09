Eerste keer Film in het Bos aan ontmoetingscentrum De Beekprik

Ham Eet eieren van je eigen kippen met mate

In opdracht van de stad Beringen werd een onderzoek uitgevoerd naar de dioxinewaarden in particuliere kippeneieren. Daarvoor werden in 2019 stalen genomen op verschillende locaties, waaronder in Ham. Uit de vervolgmeting van 2021 blijkt dat de waarden in de eieren op de locatie in Ham verdubbeld waren. Toch is er volgens de gemeente geen reden tot paniek, gezien de waarden niet sterk afwijken van de resultaten in de rest van Vlaanderen. Het gemeentebestuur raadt wel aan de Vlaamse adviezen te volgen en eieren van eigen kippen met mate te eten.

19 augustus