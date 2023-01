Eerste dartstoernooi in Pakawi Park lokt, mede dankzij uithangbord ‘Dancing Dimi’, massa volk: “Mooie prestaties van Dimi hebben nog boost gegeven aan de opkomst”

olmenDe eerste dag van het dartstoernooi in dierentuin Pakawi Park in Olmen (Balen) werd al meteen een kleine overrompeling, met een duizendtal deelnemers en toeschouwers. De aanwezigheid van dartsfenomeen Dimitri Van den Bergh , die zich een week geleden nog als eerste Belg ooit voor de halve finales van het WK darts plaatste, droeg uiteraard bij aan het succes. ‘Dancing Dimi’ deed zelf mee aan het toernooi, maar maakte ook ruimschoots tijd voor de talrijk opgedaagde fans die een handtekening of foto wilden.

Een dierentuin dat een dartstoernooi organiseert - het lijkt op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Maar het Pakawi Park en Dimitri Van den Bergh kennen elkaar al een tijdje. De dartsspeler nam in de zomer van 2021 bijvoorbeeld nog het peterschap van tijger Waka op zich.

“Zo zijn we met hem aan de praat geraakt en van het ene kwam het andere”, vertelt Wim Verheyen, mede-eigenaar van Pakawi Park. “We hebben hier een mooie feestzaal, dus kwam het idee om daar een dartstoernooi te organiseren.”

Leuke dansjes

Pakawi Park organiseert de eerste editie van het open dartstoernooi in samenwerking met JDC (Junior Darts Corporation) België. Dimitri Van den Bergh is ambassadeur van die organisatie die zich inzet voor jeugddarts in ons land en zo is ‘Dancing Dimi’ ook het uithangbord van het toernooi. Voor Pakawi Park kwam de historische halve finale van Van den Bergh natuurlijk op een ideaal moment. Zijn populariteit, net zoals die van de sport zelf, scheert momenteel hoge toppen. Van den Bergh had dan ook zijn handen vol met het uitdelen van handtekeningen en op foto’s te gaan met fans, maar hij deed het allemaal met de glimlach.

Zo kwamen Kevin Gubbels en zijn zoon Kenji (13) speciaal voor hem uit Limburg afgezakt. Kenji had zich voor de gelegenheid uitgedost in het shirt van The DreamMaker. “Ik ben met hem op de foto gegaan en heb hem om een handtekening gevraagd”, vertelt Kenji. “Ik heb ook even met hem kunnen praten en heb hem succes gewenst met zijn verdere toernooien. Ik ben natuurlijk fan van hem omdat hij goed gooit en Belg is, maar hij doet ook leuke dansjes”, lacht Kenji. Vader Kevin ging graag met hem mee. “Het is fijn om dit toernooi mee te maken en ik ben zelf ook zeker fan van Dimi. Darts is een leuke sport die je thuis gewoon met vrienden kan uitoefenen.”

Rustige speler

Enkele leden van DC-2370, een dartsclub die gevestigd is in Arendonk, kwamen zaterdag ook een kijkje nemen. “Ik kom speciaal voor Dimi”, vertelt de 18-jarige Milan Van den Heuvel. “Ik ben heel blij dat ik hem eens gezien heb. Ik heb nog geen foto met hem genomen of een handtekening gevraagd, maar dat ga ik zeker nog doen. Ik heb nog niet echt de kans gekregen, aangezien hij dikwijls aan het gooien is en andere mensen bij hem staan voor een handtekening of foto.”

“Waarom ik zo'n fan ben van Dimi? Hij is natuurlijk een goede speler, hij staat niet voor niets op de elfde plek op de wereldranking. Maar ik zie hem ook graag spelen omdat hij zo'n rustige speler is.” Zijn collega-clublid Joeri Vekemans knikt. “Ik ken Dimitri al langer en we komen goed overeen. Dan drinken we samen iets en maken we plezier. Hij zal nooit uit de hoogte doen. Je ziet vandaag (zaterdag, red.) ook dat hij gewoon weer tussen de mensen staat.”

Recordopkomst bij junioren

Het was dus druk voor Van den Bergh, en dan moest hij zelf ook meespelen. Wanneer hij aan de beurt was, volgde een hele resem fans hem om zijn dartskunstjes te aanschouwen. In totaal ontving Pakawi Park zaterdag 1.133 bezoekers, van wie zo’n 700 op voorhand al - als deelnemer of bezoeker - een ticket had besteld. “Vandaag (zaterdag, red.) zitten we aan 242 koppels, wat dus neerkomt op 484 deelnemers aan het koppeltoernooi”, zegt Jos Vanbergen van JDC België.

“Voor het solotoernooi van zondag zijn 77 junioren, 54 dames en 269 mannen ingeschreven. Bij de junioren is dat cijfer overigens een record in België. Voor een eerste editie is de opkomst voor dit toernooi fenomenaal. We hadden 300 à 350 deelnemers verwacht, maar dankzij de goede prestaties van Dimitri kreeg de opkomst nog een boost. Deelnemers konden zich tot donderdagnacht inschrijven en tot op het laatste moment kwamen er nog inschrijvingen binnen. We zitten dan ook zowat helemaal volzet. De opbrengst van de toernooien die we organiseren gaat naar de jeugd. We vaardigen zelf elk jaar twee teams af naar het WK voor de jeugd in Gibraltar.”

Familiale sfeer

De feestzaal van Pakawi Park is dit weekend even tot een dartswalhalla met 52 dartsbordjes omgetoverd. Mede-zaakvoerder Wim Verheyen is in zijn nopjes dat het toernooi zo'n succes kent. “Ik ben wel helemaal verrast, want ik wist niet dat darts zo leefde. Het wil natuurlijk ook net lukken dat Dimitri vorige week in die halve finale zat. Het is erg leuk om te zien hoe enthousiast de mensen zijn en wat voor een familiale sfeer er heerst”, aldus Verheyen.

“We hadden deze ochtend (zaterdagochtend, red.) om 10 uur al mensen die hier aankwamen om aan hun tafel te zitten. Of we hier een jaarlijkse traditie van gaan maken? Als het aan mij ligt wel. Als ik zie hoeveel animo het teweegbrengt, dan kan dit zeker een vervolg krijgen. En opnieuw met Dimitri als boegbeeld? Als hij dat wil, dan heel graag.”

