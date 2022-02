Drie paarden overleven zware stalbrand niet

Zaterdagavond omstreeks 23 uur is er brand uitgebroken bij manege De Kempenhoeve in de Kempenstraat in Olmen bij Balen. De brandweer kwam snel ter plaatse bij de stal die reeds in lichterlaaie stond. Het vuur was iets na middernacht onder controle. Enkele paarden uit de getroffen stal gingen op de loop, waarvan er eentje na een aanrijding overleed. Twee paarden bleven jammerlijk achter in de brand, de rest van de dieren kon terug verzameld worden.