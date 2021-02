Dochter stuurde nog laatste bericht voor gezinsdrama: “Is die nu echt boos omdat mama hem niet dronken naar de nachtwinkel liet gaan?”

olmen/heusden-zolder Levenloos lichaam van man (84) aangetrof­fen in gracht: parket onderzoekt doodsoor­zaak

23 februari In Olmen (Balen) hebben medewerkers van watermaatschappij Pidpa dinsdagochtend het levenloze lichaam van een 84-jarige man uit Heusden-Zolder aangetroffen in een gracht. Volgens de eerste vaststellingen is de man met zijn fiets ten val gekomen en zo in de gracht beland. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken.