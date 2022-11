Dief van brandhout krijgt 6 maanden celstraf

meerhout Gerestau­reer­de muurschil­de­ring van Gloria uit Tweede Wereldoor­log keert terug naar basis­school De Duizend­poot voor expo

Vanaf 11 november tot en met 20 november strijkt in basisschool De Duizendpoot in Meerhout een expo neer rond de muurschilderingen uit de Tweede Wereldoorlog die in 2020 gevonden werden in een oud klaslokaal. Onder meer de gerestaureerde muurschildering van Gloria zal in volle pracht en praal te bewonderen zijn.

9 november