Dealer loopt tegen de lamp op Sunsetfestival

Olmen Muziekter­ras­sen starten vanavond met optreden The Final Flash­Back-Band in Olmen

De Muziekterrassen gaan op donderdagavond 14 juli weer van start. Op de Markt in Olmen kan je het eerste van vier gratis optredens bezoeken. The Final FlashBack-Band zet de Markt meteen in vuur en vlam met enkele knallers uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.

14 juli