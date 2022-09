Concessiehouder gezocht voor uitbating van cafetaria van sporthal Olmen

Ham Schooltoe­la­ge van 50 euro moet kwetsbare kinderen in Ham helpen

In Ham kunnen ouders een beroep doen op een schooltoelage van 50 euro. Deze geldt als financiële tegemoetkoming voor de kwetsbare kinderen. “We weten allemaal dat de start van het nieuwe schooljaar financieel zwaar is, zeker voor kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen”, vertelt schepen van Welzijn Stefanie Engelen (Open Vld). “We willen in Ham niemand vergeten en ervoor zorgen dat de start van het schooljaar voor iedereen aangenaam is. Met moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Deze toelage wordt in de maand augustus, september of oktober gestort.”

1 september