Collega’s en kleuters van basisschool De Bosmier zwaaien juf Linda uit: “Haar kleuters waren steeds perfect voorbereid op de stap naar het eerste leerjaar”

Ham Onderdelen voor nieuwe windturbi­ne vervoerd via Albertka­naal

Nadat de funderingswerken in mei waren afgerond, werden de voorbije dagen en weken de grote onderdelen van de nieuwe windturbine, die Limburg win(d)t nv bouwt ten noorden van het Albertkanaal op grondgebied Ham, via nachtelijke transporten aangeleverd op de werf. Het transport van de wieken en de torendelen gebeurde per binnenschip via het Albertkanaal. De opbouw van de windturbine start deze week.

23 juni