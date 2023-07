Cheeta Speed gaat met drie poten door het leven na amputatie: “Hij zal nooit meer de snelste zijn, maar misschien wel de bekendste”

Wat te doen in de Kempen op 21 juli: festivals, rommelmark­ten en film

Op vrijdag 21 juli vieren we in België onze nationale feestdag. Voor vele mensen betekent dat ook dat ze niet hoeven te werken. Weet jij niet wat gedaan met je vrije dag? Onze redactie vond voor jou zeven leuke activiteiten in de Kempen: van festivals in Olmen en Poederlee tot rommelmarkten in Zondereigen en Laakdal.