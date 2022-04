Celstraf voor man die 5.000 euro ‘verdient’ met phishing

balen Ook dit jaar VOENK-subsidies voor nieuwe so­cio-culturele initiatie­ven

Het Balense gemeentebestuur riep in 2021 de VOENK-subsidies in het leven om nieuwe socio-culturele initiatieven te ondersteunen. Ook in 2022 kunnen zowel individuen, groepen als verenigingen opnieuw een beroep doen op een subsidie van 500, 1.000 of 1.500 euro.

15 april