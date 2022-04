Cd-collectie in bibliotheek wordt stilaan afgebouwd

Mol Vriend riskeert celstraf na zelfmoord van Daisy (32): “Hij wist wat ze aan het doen was, maar feestte gewoon voort”

De rechtbank in Turnhout boog zich maandag over een zelfdoding uit 2016. De 32-jarige Daisy Melis uit Mol stierf toen op kerstavond na een overdosis slaapmedicatie. Ze had haar toenmalige vriend via sms op de hoogte gebracht van wat ze aan het doen was, maar die ondernam geen actie. Hij riskeert nu een straf voor schuldig verzuim. “Ik vraag me af hoe jij nog kan slapen ’s nachts”, richtte de dochter van Daisy zich tot de man.

28 maart