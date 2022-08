Buurtrestaurant start opnieuw op na zomerpauze

Balen Zinkstraat drie weken afgesloten ter hoogte van Nyrstar

Van 29 augustus tot 18 september worden er gebouwen van Nyrstar aan de straatkant afgebroken. In die periode zal de Zinkstraat voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers, afgesloten zijn ter hoogte van de werken. Het achterliggende industrieterrein Driehoek is dan enkel te bereiken via Kristalpark. Enkel het verkeer dat in het bedrijf Nyrstar zelf moet zijn, mag mits tonnagebeperking nog over de brug rijden.

18 augustus