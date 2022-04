Burgemeester Kris Van Dijck wil protesterende brandweerlui ontlopen maar krijgt volle lading

Een ‘erehaag’ van brandweermannen, een rookmachine die een deel van het Veiligheidshuis onder de rook zette, een groot spandoek met de slogan ‘De brandweer brandt, wat nu burgemeesters? Met daarnaast ‘Zonebeleid = wanbeleid”. Met de actie wilde de brandweerlui duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met een aantal zaken. De burgemeesters kwamen een voor een toe en telkens draaiden de brandweermannen hun rug om. Met af en toe nog een voetzoekertje of een rookbommetje erbij. Toen Kris Van Dijck aankwam en de ‘erehaag’ probeerde te ontwijken, werd hij tegengehouden. Hij draaide om en wandelde weg, maar probeerde enkele minuten later langs de achterzijde ongezien binnen te geraken. Dat was echter buiten de brandweermannen gerekend, want ze wachtten hem daar ook op. De sfeer werd wat grimmig, Van Dijck stond zelfs bijna neus aan neus met een brandweerman. Vanuit de groep werden woorden als hoerenloper en loser gescandeerd.

Volledig scherm Tientallen brandweermannen van de Brandweerzone Kempen voerde zaterdagmorgen actie bij aanvang van de zoneraad. © Toon Verheijen

Verloning

De onvrede draait niet alleen om de verloningen die zijn aangepast en die voor veel brandweerlui nu lager ligt dan vroeger, maar er is volgens de brandweerlui ook nauwelijks of geen communicatie over de beslissingen en ook het nieuwe personeelsbehoefte plan roept vraagtekens op. “Die vergoedingen hebben ze wel wat aangepast met compensaties, maar we hebben nu vooral vraagtekens bij het personeelsbehoefteplan waar nauwelijks of niet over wordt gecommuniceerd”, zegt brandweerman Freddy Bartholomeus. “Gaan er voor sommige korpsen minder oproepen doorgeschakeld worden? Wordt er geschoven met personeel? We weten het niet en dat is het probleem.”

Volledig scherm Tientallen brandweermannen van de Brandweerzone Kempen voerde zaterdagmorgen actie bij aanvang van de zoneraad. Freddy Bartholomeus deed onder meer het woord. © Toon Verheijen

Geen respect

Volgens Joris Nevelsteen van ACV Openbare Diensten ervaren de brandweermannen een gebrek aan respect. “We weten dat we binnen de wettelijke lijnen moeten kleuren en dat er misschien wel een aanpassing nodig was, maar dat wordt dan vlak voor kerstmis met een pennentrek beslist zonder dat de vakbonden daarbij betrokken werden”, zegt Nevelsteen. “En de manier waarop was ook niet alles: een eenvoudig e-mailtje. Het heeft dan lang geduurd vooraleer er een echt gesprek is geweest en dat we konden vragen om compensaties. Wij vragen absoluut niet meer dan er was." Een ander teken van gebrek aan respect is volgens Joris Nevelsteen het feit dat de ondervoorzitter van de zoneraad, burgemeester Nele Geudens van Meerhout, zelden of niet aanwezig was tijdens de onderhandelingen. “Dat komt omdat ik op hetzelfde moment als die onderhandelingen ook een schepencollege heb”, verdedigt Nele Geudens zich. “Ik heb heel veel proberen te schipperen. Als dat voor jullie een tekens van onrespectvol zijn is, dan wil ik gerust een stap opzij zetten want ik heb echt wel respect voor de brandweer."

Vera Celis begrijpt de brandweermannen ergens wel, maar wil ook duidelijk maken dat ze niet anders konden dan de vergoedingen aan te passen. “Die waren niet wettelijk en we zijn daarin teruggefloten. Uiteindelijk zijn er samen met de vakbonden compensaties afgesproken. We gaan zeker nog met de brandweer aan tafel zitten om zaken nog verder te verfijnen.”

