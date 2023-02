Brug aan Nyrstar tijdelijk afgesloten

Riolerings en wegenwer­ken in centrum van Olmen gaan weldra van start: kruispunt De Lei-Olmense Markt vier weken afgesloten

Op 6 maart start een aannemer in opdracht van de gemeente Balen en Pidpa met de riolerings- en wegeniswerken in De Lei en Kerkplein in Olmen. Om de aansluiting op de hoofdriolering te maken, zal het kruispunt De Lei-Olmense Markt vanaf dan minstens een viertal weken volledig afgesloten zijn. Doorgaand verkeer tussen Olmen en Balen kan in die periode niet via de veelgebruikte verbindingsweg Dijk.