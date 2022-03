Bouw van ‘megabatterij’ op terreinen van Nyrstar gestart: “Hiermee stabiliseren we het Belgische net en drukken we ook de energieprijs”

balenOp de terreinen van zinksmelter Nyrstar in Balen is vandaag het startschot gegeven voor de bouw van een ‘megabatterij’, een energie-opslagsysteem dat een van de grootste van België wordt . De batterij zal het elektrisch net in België stabiliseren door energie op te slaan als er te veel is en energie af te geven als er een tekort is, wat ook de energieprijs ten goede komt. Eind dit jaar moet de batterij, een investering van 30 miljoen euro, operationeel zijn.

De superbatterij is een project van het in 2020 opgerichte Nala Renewables, een Zwitserse joint venture van Trafigura Group - de eigenaar van Nyrstar - en IFM Investors. Het batterijproject, dat uit 24 opslagcontainers bestaat, heeft een energiecapaciteit van 100 megawattuur en zal gedurende meer dan vier uur 25 megawatt kunnen opslaan. Ter vergelijking: dat komt ongeveer overeen met het opladen van acht miljoen smartphones of 1.500 elektrische auto’s.

Energieprijs drukken

“Met dit Battery Energy Storage System kunnen we energie opslaan vanaf het moment dat er een teveel is op het Belgische net en kunnen we energie ter beschikking stellen wanneer er een tekort is. De wind en de zon zijn immers niet te sturen. Op die manier gaan we het elektrisch net in België stabiliseren zodanig dat we ook de prijs kunnen drukken”, zegt Inge Schildermans, general manager van Nyrstar België. Zo heeft niet enkel Nyrstar, maar elke gebruiker van het Belgische net baat bij de megabatterij.

Vlaams ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits staken samen met general manager Inge Schildermans de eerste schop in de grond.

“Dit is geen project van Nyrstar, wel van Nala Renewables. Wij participeren erin door als soort hotspot te fungeren. Wij zijn de site die de elektriciteit transporteert vanuit de batterij naar het net of omgekeerd - dat is onze taak.”

Minder afhankelijk

Zowel Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Innovatie, als Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Energie, tekenden donderdag present voor de symbolische eerste spadesteek. “De internationale energiecrisis en de inval van Rusland in Oekraïne maken meer dan ooit duidelijk dat we sterk moeten investeren in propere energieproductie dicht bij huis om minder afhankelijk te worden van het buitenland”, aldus minister Demir. “Hernieuwbare energie is er helaas niet elke minuut van de dag en dus is het cruciaal om te voorzien in de opslag ervan.”

De batterij heeft een prijskaartje van 30 miljoen euro. De Vlaamse overheid ondersteunt het project met een investering van 1 miljoen euro. “Nyrstar is een economische baken, maar ook een van de grootste energieverbruikers van Vlaanderen”, zegt minister Crevits. “Het is daarom mooi om te zien hoe het bedrijf veel groene stroom opwekt en nu met deze megabatterij ervoor zorgt dat de netstabilisatie verzekerd wordt. We hopen dat deze investering inspirerend werkt voor andere bedrijven.”