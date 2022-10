Boudewijnlaan twee dagen afgesloten wegens herstellingswerken

voetbal derde nationale B Jarne Mols trekt met Wezel naar buren van Witgoor: “Ik kijk uit naar de geweldige sfeer die er zal zijn”

In derde nationale B zijn alle Kempische voetbalogen zaterdagavond gericht op het duel tussen Witgoor Sport en Wezel. Twee teams die op een boogscheut van mekaar gevestigd zijn en op een geslaagde start kunnen terugblikken. Wezel staat op een zucht van koploper Houtvenne tweede. Witgoor is zesde en klaar om een plaats in de top vijf op te eisen.

