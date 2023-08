Herstelde reuzenlet­ters 'ZEN in Mol' duiken opnieuw op langs kanaal aan Wolfsbos

De slogan ‘ZEN in Mol’ in witte reuzenletters pronkt sinds kort opnieuw langs het kanaal op de landtong ter hoogte van het Wolfsbos, de Schansheide en de Kanaalplas. De letters waren weggehaald nadat ze in een storm beschadigd waren.