Beurtelings verkeer in Vaartstraat en Olmensebaan wegens werken

Leopoldsburg Kampse Diensten start opnieuw kerstactie

Naar jaarlijkse gewoonte start ‘Kampse Diensten’ opnieuw met de kerstactie ‘Een warme Kerst en een gelukkig Nieuwjaar’. “Wij richten ons naar alleenstaanden en eenzamen uit onze gemeente Leopoldsburg”, vertelt Anita Thoelen. “Dankzij enkele gulle weldoeners konden wij vorig jaar 150 mensen met een kleine attentie aangenaam verrassen. Dit jaar hebben we de vraag gekregen van het gemeentebestuur of wij de twee woonzorgcentra en ‘Ons Centrum’ een kerstgeschenkje willen geven. Dat betekent dus 280 kerstgeschenkjes maken Voor Kampse Diensten is dit een heel grote uitdaging op materieel en financieel vlak. Na onderling overleg hebben we beslist om de uitdaging aan te gaan. Meer dan ooit kunnen we nu alle hulp gebruiken. Wie nog knutselmateriaal en/of kerstdecoratie heeft liggen, mag dit altijd schenken aan ons team. Wij maken er kerststukjes van.”

28 november