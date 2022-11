Beroepenexpo met boeken van Liesbet Slegers komt naar De Kruierie

Mol Ringlaan afgesloten door werken aan kruispunt met Gerheide

Op donderdag 24 en vrijdag 25 november is de Ringlaan in Wezel volledig afgesloten tussen de Meidoornstraat en de Gerheide. De fietsoversteek ter hoogte van het kruispunt Gerheide-Ringlaan wordt namelijk verbeterd. Fietsers kunnen de werken mits de nodige voorzichtigheid wel passeren. Er is een omleiding voorzien via de Meidoornstraat en Keiheuvelstraat.

