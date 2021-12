Begeleidster vergeet Diomaycio (5) in schoolbus: “Hij zat een uur lang opgesloten. Wat als het zomer was geweest, en dus snikheet?”

balen/geelDiomaycio Sibelo (5) uit Balen heeft afgelopen woensdag een eng avontuur beleefd: een uur lang zat hij in een afgesloten schoolbus nadat hij daar vergeten was. De busbegeleidster had bij aankomst aan de school, het BKLO in Oosterlo (Geel), nagelaten om de bus te controleren zodat de chauffeur nadien onbewust met Diomaycio nog in de bus weer vertrok. Zijn moeder is erg aangedaan door het incident. “Mijn zoon wil niet naar bed of naar school omdat hij bang is alleen gelaten te worden”, zegt Gisell Sibelo.