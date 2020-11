Balenaar (26) invalide nadat hij andere fuifganger te hulp kwam: “Twintig keer met ijzeren staaf op heup geslagen”

Herentals/Nijlen/Rijkevorsel De Kempen zendt zijn overval­lers uit: hoe de Tecno- en Aldibende tussen 2000 en 2004 jarenlang voor een angstpsy­cho­se zorgden

30 oktober In de jaren 2000-2004 vonder er in de Kempen, het Mechelse en bij uitbreiding ook het Antwerpse en in Limburg herhaaldelijk overvallen plaats. Geen enkele zelfstandige leek veilig te zijn. Er waren niet alleen Majid Kasmi en Ashraf Sekkaki die het gemunt hadden op bankkantoren van vooral Axa. Kempenzonen Thomas M. en Tom H. pleegden samen een kleine veertig overvallen en viseerden vooral warenhuizen van Tecno. In diezelfde periode was er ook nog het trio Clement S., Gino V.D.M. en Constant V.G. die een voorkeur hadden voor Aldi en De Post. Een verhaal van strooptochten door de Kempen, het verkleden als agent en auto’s in brand steken. Lees hier nog meer straffe misdaadverhalen.